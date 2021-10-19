Промочит дождями и продует холодом: погода в Украине на 19 октября

Погода в Украине на 19 октября / Reuters

Погода в Украине ‒ во вторник, 19 октября ожидаются дожди. Осадки ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях, сообщили сотрудники Укргидрометцентра.

На остальной территории будет преимущественно сухая и солнечная погода. Температура воздуха от +9 -+11 на севере и до +12 -+14 градусов в Одессе.

В центральных областях днем +10-+12 градусов, на западе +11-+13 градусов, на востоке — +10-+11 градусов.

В Киеве ночью тоже возможен дождь, днем облачно, температура днем +9-+11 градусов, ветер — 7−12 метров в секунду.

Читайте такжеБабье лето отменяется: Украину завалит снегом, синоптики назвали дату

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что синоптик Татьяна Негадайлова рассказала, что по ее предварительному прогнозу, зима в этом году обещает быть более "традиционной" для нашего региона.

По ее словам, после завершения 30-летнего климатического периода в 2020-м, уже первая зима была непривычной, и имела все сезонные признаки погоды, которая наблюдалась в предыдущее тридцатилетие – с 1961 по 1990 год.