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"Не забудьте аптечку": в Украину идут похолодание и смерчи – синоптик

12 июня 2020, 14:27

Прогноз погоды в Украине на 3 дня обещает похолодание – а с ним скачки давления и прочие гипертонические проблемы.

Синоптик: Погода в Украине и Киеве 13-14 июня подарит похолодание
Синоптик: Погода в Украине и Киеве 13-14 июня подарит похолодание / 1zoom.ru

Погода в Украине 13-14 июня 2020 периодически будет с дождями и грозами.

В субботу дожди пройдут преимущественно на западе страны, а уже в воскресенье – по всем областям, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. Исключение составит восток Украины.

"…в зонах дождей будут греметь грозы, могут локально мгновенно возникать сильные ливни, шквалы, град и даже есть вероятность смерчей", – написала синоптик.

Температура воздуха в Украине 13 июня в большинстве регионов составит +30-35 градусов, холоднее на западе – около +25-29 градусов.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на июнь 2020 – даты и как защититьсяПохолодание в июне 2020 Украина ощутит 14-го числа: днем обещают снижение градусов до +23-29 градусов, на востоке – до +28-33 градусов.

Погода в Киеве 13 июня 2020 еще будет жаркой и солнечной – до +30-32 градусов. Но уже во второй половине субботы обещают облачность, а вечером – даже дождь с грозой.

Погода в Киеве 14 июня 2020: столицу ждут грозовые дожди и ослабление жары до +25-27 градусов.

"…ожидаемое изменение синоптической ситуации порадует. Однако не забывайте, что именно резкое изменение погоды больше всего на нас влияет. Поэтому, выезжая из дома, не забудьте аптечку, воду, все для тени и от дождя, грозы избегайте, кто гипертоник, особенно внимательно к себе", – посоветовала Диденко.

Тем временем температура в Киеве бьет рекорды: за двое суток – два температурных рекорда. А еще в столице ночь на четверг оказалась самой жаркой за 140 лет, сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что погода в Украине в июне 2020 года до 20 числа ожидается достаточно жаркая, а с 21 числа и до конца месяца температура повысится и может составить до +34 градусов.

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