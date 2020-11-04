​Синоптик рассказал, какой будет зима в Украине

По прогнозу синоптика, зима в Украине будет носить "европейский характер".
Зима в Украине не будет такой аномально теплой, как прошлогодняя, однако снег украинцы все-таки увидят.
"Я думаю, что эта зима не будет отличаться от предыдущих. Единственное, что такой аномально теплой и бесснежной зимы, как была в прошлом году, я думаю, не будет", – заявил начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык, пишет Obozrevatel.
"Прошлая зима была самой теплой за всю историю наблюдений в Европе. Артиллеристы говорят, что один снаряд дважды в одну воронку не попадает", – добавил синоптик.
Читайте такжеСиноптик рассказал, когда в Украине ударят морозы
Синоптик говорит, что за последние 20 лет в Украине наблюдаются зимы "более европейского характера, как в Великобритании или Франции", когда почти отсутствует снег и низкие отрицательные температуры.
Билык утверждает, что из-за глобального потепления все чаще "снег выпадает дождем".
"Но я очень надеюсь, что в этом году мы все-таки увидим снег, хотя и долгосрочные прогнозы неблагодарное дело", – отметил синоптик.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики утверждают, что 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
- Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на Новый год 2021.
- Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.