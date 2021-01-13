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Синоптик рассказал, когда закончится погодный коллапс в Украине

13 января 2021, 20:14

В Украине несколько дней будет держаться лютый мороз.

Сколько продержатся лютые морозы в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет снежной и в страну придут сильные морозы.

Начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал, когда после снежного и температурного коллапса в Украине погода стабилизируется и будет напоминать обычную зимнюю.

"Колебания температуры будут. Условно говоря, 19-20 января пойдет повышение температурного фона, то есть разные температуры по Украине будут, но это 0...-5 градусов днем ​​и -3...-8 градусов ночью, до -10 градусов", - отметил синоптик.

Он подчеркнул, что после 20 января существенного снижения температуры не ожидается.

"Мы выйдем на привычный температурный фон для зимы. Периодические колебания будут, но в ближайшее время существенные снижения не будут наблюдаться", - заявил Билык, передает телеканал Украина 24.

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Отметим, синоптик Наталья Диденко сообщила, что холодный воздух арктического происхождения начнет заходить с 15-го января, температура воздуха в ночные часы на протяжении 15-19 января составит -13 -20 градусов, местами возможно до -20 -22 градусов.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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