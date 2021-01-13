Синоптик рассказал, когда закончится погодный коллапс в Украине

В Украине несколько дней будет держаться лютый мороз.
Погода в Украине в ближайшие дни будет снежной и в страну придут сильные морозы.
Начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал, когда после снежного и температурного коллапса в Украине погода стабилизируется и будет напоминать обычную зимнюю.
"Колебания температуры будут. Условно говоря, 19-20 января пойдет повышение температурного фона, то есть разные температуры по Украине будут, но это 0...-5 градусов днем и -3...-8 градусов ночью, до -10 градусов", - отметил синоптик.
Он подчеркнул, что после 20 января существенного снижения температуры не ожидается.
"Мы выйдем на привычный температурный фон для зимы. Периодические колебания будут, но в ближайшее время существенные снижения не будут наблюдаться", - заявил Билык, передает телеканал Украина 24.
Читайте такжеСнежный апокалипсис в Украине: как в Харькове, Днепре, Одессе и других городах бушует непогода
Отметим, синоптик Наталья Диденко сообщила, что холодный воздух арктического происхождения начнет заходить с 15-го января, температура воздуха в ночные часы на протяжении 15-19 января составит -13 -20 градусов, местами возможно до -20 -22 градусов.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики рассказали, сколько продержится 20-градусный мороз в Украине. Эксперты назвали самый холодный день января.
- Синоптик дал прогноз погоды на февраль. В Украину идут лютые морозы и снегопады.
- Синоптик дала неожиданный прогноз на 2021 год. Весна 2021 года может быть засушливой, предупредила Вазира Мартазинова.