УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Синоптики составили детальный прогноз погоды на Новый год в Украине

27 декабря 2020, 23:23

Погода в новогоднюю ночь удивит жителей страны.

Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь / pixabay

​До встречи Нового 2021 года остаются считанные дни. Синоптики прогнозируют, что 31 декабря в Украине будет не совсем зимняя погода.

По прогнозу синоптиков Gismeteo​ в южных регионах столбики термометров повысятся до + 13°, в других регионах - + 3° ночью и до + 8° днем.

Так, в четверг, 31 декабря, осадки в виде дождя ожидаются в Хмельницкой и Винницкой областях, на остальной территории - без осадков.

Прогноз погоды в Украине на Новый год 2021:

  • В Киеве на Новый год ожидается облачная погода, температура воздуха ночью +1°, днем +7°.
  • В Чернигове - пасмурно, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.
  • Во Львове 31 декабря - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +7°.
  • В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +6°.
  • В Ровно на Новый год - облачно, ночью +3°, днем +6°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно.
  • В Хмельницком 31 декабря ночью +2°, днем +5°, дождь.
  • В Ивано-Франковске - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.
  • В Черновцах - облачно с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +8°.
  • В Виннице на Новый год - дождь, +2°...+8°.
  • В Житомире будет облачно, температура ночью +1°, днем +7°.
  • В Черкассах ночью 0°, днем +7°, переменная облачность.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.
  • В Полтаве 31 декабря - переменная облачность, температура воздуха -2°...+2°.
  • В Одессе - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.
  • В Херсоне ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве на Новый год переменная облачность, ночью +2°, днем +10°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
  • В Сумах - облачно, температура воздуха -3°...+1°.
  • В Харькове - облачно, температура ночью -2°, днем 0°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +3°.
  • В Симферополе на Новый год будет малооблачно, +4°...+13°.
  • В Краматорске - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.
  • В Северодонецке 31 декабря облачно, температура ночью -1°, днем 0°.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

синоптики прогноз погоды Погода в Украине Погода на неделю Новый год 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Синоптики составили детальный прогноз погоды на Новый год в Украине». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
​В Украину идет мощный шторм: синоптики предупредили об опасности​​В Украину идет мощный шторм: синоптики предупредили об опасности​ Климатолог спрогнозировала, когда в Украине исчезнет питьевая водаКлиматолог спрогнозировала, когда в Украине исчезнет питьевая вода Синоптик назвал регионы Украины, которым грозит самая противная погодаСиноптик назвал регионы Украины, которым грозит самая противная погода Украину накроет снежным штормом: синоптики предупредили об опасностиУкраину накроет снежным штормом: синоптики предупредили об опасности Украину накроет резкое потепление: синоптик рассказала о погоде на Новый годУкраину накроет резкое потепление: синоптик рассказала о погоде на Новый год
Следующий материал

Последние новости

23:23
Синоптики составили детальный прогноз погоды на Новый год в Украине
22:58
Беларусь выдвинула Польше громкое обвинение Видео
22:43
В Украине взлетят цены на хлеб: названа точная сумма Видео
22:30
Мощный шторм из Британии добрался до Европы Видео
21:58
Назван ​лучший футболист XXI века Фото
Реклама
21:43
Посол США в России отказался от вакцинации Спутником V Видео
21:38
Гороскоп для всех на 28 декабря 2020 года: возможность заработка и скачок сил Видео
21:31
"Отвратительные" запахи: врач назвал плачевные последствия коронавируса Видео
21:15
Бывший глава Nintendo вспомнил историю, когда Канье Уэст предлагал им идею совместной игры
21:13
Правильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты
21:07
Синоптики предупредили киевлян о резком ухудшении погоды Видео
20:59
В МИД рассказали интересные детали расследования авиакатастрофы МАУ в Иране​​ Видео
20:47
Полнолуние в декабре 2020: астролог назвала главные угрозы Видео
20:43
В компании AstraZeneca ошарашили заявлением об эффективности вакцины Видео
20:17
Коронавирус в Украине 27 декабря – за сутки выявили более 6 тысяч случаев заражения Видео
19:53
"Уже обогнал Порошенко": в Госдуме взбеленились из-за "враждебности" Зеленского
19:50
Скандальную шляпу с елки вернули на Софийскую площадь Фото Видео
19:30
Гусям в The Witcher 3 подарили шапочки Санты – состоялся релиз праздничного мода Фото
19:26
На Львовщине запускают автофиксацию нарушений ПДД
19:12
Трамп не подписал важный закон: Байден заявил о "разрушительных последствиях" Видео
Реклама
18:55
Названы пять редких и опасных симптомов коронавируса Видео
18:49
Издевки над Зеленским: Саакашвили потребовал "почистить" СНБО Видео
18:43
Польша существенно изменила правила въезда для украинцев Видео
18:30
В Epic Games Store новый подарок – геймерам раздают очаровательный квест с неповторимым стилем
18:11
Крабовые палочки полезны: в Минздраве удивили заявлением Видео
18:05
На Британию обрушился разрушительный шторм Видео
18:05
"Пик неприятностей": астролог назвал самый плохой день 2021 года Видео
17:58
Вакцина РФ от COVID-19 для Украины: у Путина сделали неожиданное заявление Видео
17:41
Телевизионный Геральт из Ривии отправил рождественский подарок актеру озвучивания Геральта в игре
17:40
В Турции за день произошло два мощных землетрясения​ Видео
17:34
В Одесской области из-за новогодней гирлянды вспыхнул дом
17:20
Кровавое "воспитание": в зоне ООС на Донбассе комбат зверски избил бойца ВСУ Видео
17:17
Страдают зубы: эксперт назвала опасное мясо Видео
16:59
Землетрясение, голод и эпидемия: появилось предсказание Нострадамуса на 2021 год Видео
16:50
Больных в сотни раз больше: врач назвал пугающее число пациентов с COVID-19 Видео
16:30
Instagram поделился деталями о работе алгоритма рекомендаций: что необходимо знать
16:13
​В Украину идет мощный шторм: синоптики предупредили об опасности​ Видео
16:08
В моду на 2021 год входят любимые кроссовки принцессы Дианы - фото Фото
15:58
Шмыгаль раскрыл планы по закупке вакцины от коронавируса для Украины Видео
15:34
Вместо мамы и папы - "родитель 1" и "родитель 2": Шкарлет рассказал об изменениях в учебниках
Реклама
15:26
Из-за температурной прихотливости препарата в Германии забуксовала вакцинация Видео
15:11
"Сердце Путина сильно резануло": в Кремле назвали огромную ошибку Зеленского
15:00
Эксперты Digital Foundry составили рейтинг игр с самой красивой графикой Видео
14:33
Песков обвинил Киев в пассивности по Донбассу Видео
14:23
"Ковбойская атака": у Путина раскипятились из-за санкций США против Северного потока – 2 Видео
14:00
В поисках вдохновения: простой и модный новогодний макияж 2021 - фото Фото
13:54
У Зеленского анонсировали "налоговые каникулы" для ФОПов: названы сроки Видео
13:52
В Кремле озвучили решение Путина насчет вакцинации от COVID-19
13:23
Украинский историк назвал Деда Мороза прикрывавшим репрессии советским пропагандистом Видео
13:11
Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает праздничную раздачу бесплатных игр
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять