Синоптики составили детальный прогноз погоды на Новый год в Украине

Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь / pixabay

​До встречи Нового 2021 года остаются считанные дни. Синоптики прогнозируют, что 31 декабря в Украине будет не совсем зимняя погода.

По прогнозу синоптиков Gismeteo​ в южных регионах столбики термометров повысятся до + 13°, в других регионах - + 3° ночью и до + 8° днем.

Так, в четверг, 31 декабря, осадки в виде дождя ожидаются в Хмельницкой и Винницкой областях, на остальной территории - без осадков.

Прогноз погоды в Украине на Новый год 2021:

В Киеве на Новый год ожидается облачная погода, температура воздуха ночью +1°, днем +7°.

В Чернигове - пасмурно, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.

Во Львове 31 декабря - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +7°.

В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +6°.

В Ровно на Новый год - облачно, ночью +3°, днем +6°.

В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно.

В Хмельницком 31 декабря ночью +2°, днем +5°, дождь.

В Ивано-Франковске - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.

В Черновцах - облачно с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +8°.

В Виннице на Новый год - дождь, +2°...+8°.

В Житомире будет облачно, температура ночью +1°, днем +7°.

В Черкассах ночью 0°, днем +7°, переменная облачность.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.

В Полтаве 31 декабря - переменная облачность, температура воздуха -2°...+2°.

В Одессе - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.

В Херсоне ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Николаеве на Новый год переменная облачность, ночью +2°, днем +10°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.

В Сумах - облачно, температура воздуха -3°...+1°.

В Харькове - облачно, температура ночью -2°, днем 0°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +3°.

В Симферополе на Новый год будет малооблачно, +4°...+13°.

В Краматорске - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.

В Северодонецке 31 декабря облачно, температура ночью -1°, днем 0°.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: