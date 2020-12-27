Синоптики составили детальный прогноз погоды на Новый год в Украине

Погода в новогоднюю ночь удивит жителей страны.
До встречи Нового 2021 года остаются считанные дни. Синоптики прогнозируют, что 31 декабря в Украине будет не совсем зимняя погода.
По прогнозу синоптиков Gismeteo в южных регионах столбики термометров повысятся до + 13°, в других регионах - + 3° ночью и до + 8° днем.
Так, в четверг, 31 декабря, осадки в виде дождя ожидаются в Хмельницкой и Винницкой областях, на остальной территории - без осадков.
Прогноз погоды в Украине на Новый год 2021:
- В Киеве на Новый год ожидается облачная погода, температура воздуха ночью +1°, днем +7°.
- В Чернигове - пасмурно, температура воздуха ночью +1°, днем +6°.
- Во Львове 31 декабря - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +7°.
- В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +3°, днем +6°.
- В Ровно на Новый год - облачно, ночью +3°, днем +6°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +6°, облачно.
- В Хмельницком 31 декабря ночью +2°, днем +5°, дождь.
- В Ивано-Франковске - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +8°.
- В Черновцах - облачно с прояснениями, ливень, ночью +3°, днем +8°.
- В Виннице на Новый год - дождь, +2°...+8°.
- В Житомире будет облачно, температура ночью +1°, днем +7°.
- В Черкассах ночью 0°, днем +7°, переменная облачность.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.
- В Полтаве 31 декабря - переменная облачность, температура воздуха -2°...+2°.
- В Одессе - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +10°.
- В Херсоне ночью +1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве на Новый год переменная облачность, ночью +2°, днем +10°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Сумах - облачно, температура воздуха -3°...+1°.
- В Харькове - облачно, температура ночью -2°, днем 0°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +3°.
- В Симферополе на Новый год будет малооблачно, +4°...+13°.
- В Краматорске - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.
- В Северодонецке 31 декабря облачно, температура ночью -1°, днем 0°.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Погода в Украине в январе удивит украинцев. Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в страну придут сильные морозы в начале 2021 года.
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Автор: Мария Тупик