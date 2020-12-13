Скуют морозы, завалит снегом: синоптик предупредил о затяжной зиме до апреля

Украинцам пообещали затяжную зиму / УНИАН

Народный синоптик Леонид Горбань предупредил о том, что зима в Украине может стать затяжной.

Как рассказал в эфире телеканала Украина 24, высока вероятность обильных снегопадов, а также серьезного снижения температуры.

Синоптик говорит, что нынешняя зима в Украине, согласно народным приметам, может быть долгой и снежной.

Он обратил внимание, что если на Андреев день (13 декабря) идет снег, по народным приметам он будет "лежать 110 дней".

Кроме того, по его прогнозу, после короткой оттепели уже с 20-х чисел декабря начинутся морозы.

"Тем более, по народным приметам идет трехкратное понижение температур. Это Варки, Савки и Николки. Варка мастит, Савка постит, а Николка еще больше добавляет. Так что это и по народным приметам, и по расчетам идет такая погода", - добавил Горбань.

Напомним, ранее начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык сообщил, что погодные условия будут способствовать тому, что гололед будет сохраняться.

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Он обратил внимание на то, что температурный режим не даст льду таять, так как дневные и ночные температуры будут около 0 – +2 градусов Цельсия.