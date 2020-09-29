Украину зальют дожди: кому сегодня брать зонтик

Синоптик – Погода сегодня в Украине будет с грозами / joinfo.ua

Погода в Украине сегодня будет пасмурной и мокрой.

Грозовые дожди принесут похолодание во все регионы. Столбики термометров опустятся до +16-24 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Погода по всем областям

Грозовые дожди сегодня пройдут почти во всех областях. Исключение составят Сумская, Черниговская, Луганская, Харьковская и Донецкая области.

Температура воздуха составит:

на западе +16-19 градусов днем, +10-12 градусов ночью;

+16-19 градусов днем, +10-12 градусов ночью; на севере +18-20 градусов днем, +10-12 градусов ночью;

+18-20 градусов днем, +10-12 градусов ночью; на востоке и в центре +19-21 градусов днем, +10-12 градусов ночью;

и в +19-21 градусов днем, +10-12 градусов ночью; на юге +22-24 градусов днем, +14-16 градусов ночью.

Погода в Киеве

В Киеве прогноз погоды сегодня также обещает дожди с грозами. Температура днем поднимется до +19-21 градуса, а ночью опустится до +10-12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020