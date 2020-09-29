Украину зальют дожди: кому сегодня брать зонтик

Дожди во вторник пройдут практически по всем областям Украины.
Погода в Украине сегодня будет пасмурной и мокрой.
Грозовые дожди принесут похолодание во все регионы. Столбики термометров опустятся до +16-24 градусов, сообщает Укргидрометцентр.
Погода по всем областям
Грозовые дожди сегодня пройдут почти во всех областях. Исключение составят Сумская, Черниговская, Луганская, Харьковская и Донецкая области.
Температура воздуха составит:
- на западе +16-19 градусов днем, +10-12 градусов ночью;
- на севере +18-20 градусов днем, +10-12 градусов ночью;
- на востоке и в центре +19-21 градусов днем, +10-12 градусов ночью;
- на юге +22-24 градусов днем, +14-16 градусов ночью.
Погода в Киеве
В Киеве прогноз погоды сегодня также обещает дожди с грозами. Температура днем поднимется до +19-21 градуса, а ночью опустится до +10-12 градусов.
Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020
- Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца осени. Ожидаются две волны бабьего лета и много дождей.
- Также эксперты спрогнозировали, какой будет осень 2020 в Украине. В частности, народный прогноз от Леонида Горбаня обещает дожди и холода.
- Перед этим синоптики обновили прогноз погоды на полгода вперед: украинцев ждут аномально теплая осень и зима без снега. 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.
Автор: Диана Беловодская