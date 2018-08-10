Apple предлагает заменить паспорта айфонами

У концепции очень широкая сфера применения / Reuters

Ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало заявку компании Apple на технологию идентификации личности через iPhone.

Технология позволит использовать смартфон вместо паспорта. Идея строится на передаче зашифрованных данных владельца из защищенного хранилища к запрашивающему информацию органу, сообщил портал Apple Insider.

Компания планирует передавать информацию с гаджета при помощи технологии радиочастотной идентификации — например, через NFC, которая уже используется на большинстве смартфонов. По задумке разработчиков, защиту от несанкционированного доступа к данным обеспечат технологии биометрической верификации Touch ID и Face ID.

Читайте такжеКомпания Apple планирует новшества для iPhoneУ концепции широкая сфера применения: ее смогут реализовать и частные компании (например, в пропускной системе для сотрудников), и государства (при паспортном контроле).

Apple еженедельно направляет в патентное ведомство множество заявок - однако лишь немногие из разрабатываемых технологий реализуются в конечных продуктах компании.

Напомним, ранее акции корпорации Apple в ходе торгов достигли отметки в 207,05 долларов, что позволило производителю iPhone побить мировой рекорд и поставить новый, став первой компанией, которая сумела достигнуть капитализации в 1 трлн долларов.