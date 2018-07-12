Почему iPhone SE попадает в рейтинги самых продаваемых смартфонов

12 июля 2018, 13:15

Эксперты выделяют пять сильных сторон смартфона.

Еще до момента презентации iPhone SE поклонники "яблочной" продукции разделились на два непримиримых лагеря. Одни пророчили устройству страшный провал, поскольку оно по всем параметрам "выбивалось" из традиционных линеек Айфонов, другие же сулили большое будущее из-за достойных характеристик и некой необычности.

Дискуссии вокруг мобильного устройства не утихают до сих пор, хотя с момента его выхода прошло уже больше двух лет. Впрочем, это свидетельствует не только о противоречивости девайса, но и о его востребованности среди потребителей. Так, в некоторых странах смартфон до сих пор остается в тройке лидеров по уровню продаж, да и в общем рейтинге популярных современных смартфонов опускаться не спешит.

5 преимуществ iPhone SE

В последнее время самый компактный Айфон и вовсе на слуху – поговаривают, что он найдет свое продолжение во второй, усовершенствованной версии. Но стоит ли верить слухам – пока неизвестно.

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Какими же сильными, мотивирующими юзеров к приобретению, сторонами обладает смартфон из Special Edition от Apple?

  1. Внешний вид. iPhone SE – это классический "яблочный" дизайн, который в скором времени, к большому сожалению консервативных потребителей рискует кануть в Лету. Смартфон выглядит стильно, привлекательно и находится "вне времени" – его нельзя назвать слишком банальным, заезженным или устаревшим.
  2. Производительность и скорость работы. У SE точно есть "порох в пороховницах" – он все еще "летает" в сравнении с многими равноценными смартфонами от конкурирующих производителей. Устройство отлично справляется со всеми поставленными задачами и вызывает только положительные впечатления во время эксплуатации.
  3. Отличное звучание. Этот параметр имеет значение не только в случае с прослушиванием музыки, но и непосредственно во время использования мобильного устройства по прямому назначению – то есть, для осуществления телефонных звонков. Хороший громкий динамик и качественный микрофон – то, что делает iPhone SE привлекательным для потребителей.
  4. Компактность. Как уже упоминалось выше, SE – самый маленький среди Айфонов. Его и впрямь очень удобно держать в руке, он не выглядит громоздким в кейсе и занимает минимум места в сумке или портмоне. В эру фаблетов этот параметр имеет существенное значение.
  5. Стоимость. "Спешл Эдишн" – это бюджетные, то есть доступные для многих, смартфоны. Их цена изначально была гораздо ниже стандартных цифр в прайсе на Айфоны, а со временем успела еще и снизится.

Искать новости о вероятности появления на рынке улучшенной версии iPhone SE, а также изучать данные о других детищах корпорации Эпл лучше всего на ее официальном сайте.

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