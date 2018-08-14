Названы знаки Зодиака, среди представителей которых больше всего маньяков

Рейтинг психов среди знаков Зодиака. / Пресс-служба МВД

Эксперты не первый год спорят, какой из знаков Зодиака – самый «маньячный».

Самая распространенная версия, что больше всего маньяков (этаких Ганнибалов Лекторов) среди Дев. Характеристика знака утверждает, что люди, рожденные с 23 августа по 23 сентября – стремящиеся к постоянному совершенствованию педанты и рьяные коллекционеры (на доктора Лектора и впрямь похоже).

«По данным международной статистики, больше всего маньяков-психопатов произрастает из людей со знаком зодиака "Дева"», – пишет Telegram-канала «Хочу знать всё!»

В то же время, по данным ФБР, Девы – лишь на 8-м месте.

Рейтинг психов среди знаков Зодиака, по статистике американцев, выглядит так:

Раки – чаще всего убивают из ревности; Скорпионы – якобы самые большие садисты; Стрельцы – предпочитают действовать масштабно, устраивая, к примеру, массовый расстрел; Тельцы – больше мошенники, чем убийцы, но почему-то на четвертой строчке; Овны – подвержен приступам ярости, так что чаще всего совершают преступления в состоянии аффекта; Козероги – если начинают убивать, то остановиться им уже трудно, отмечают эксперты; Рыбы – на преступление часто толкает зависть; Девы – тоже больше мошенники, чем убийцы, но если уж убивают – то делают все с маниакальной аккуратностью; Весы – могут убить, если их сильно задели и пытаются использовать; Львы – якобы способны на убийство ради внимания к себе любимому; Водолеи – на втором месте с конца, но есть версия, что ребята просто слишком умны, чтобы попадаться ФБР; Близнецы – это скорее заболтают до смерти, чем реально запачкают руки кровью.

В то же время мы уже публиковали правду и мифы о знаках Зодиака: эксперты объясняли, что определить моральный уровень человека по гороскопу невозможно. Тут все зависит от воспитания, наследственности и обстоятельств.

К примеру, Чикатило по знаку Зодиака – Весы, Пичушкин – Овен, Оноприенко – Лев, Сливко – Козерог, Муханкин – Телец. Так что тут скорее стоит отметить, что многие убийцы-маньяки родились в год Лошади и Крысы.

Ранее стали известны самые непредсказуемые знаки Зодиака. Например, Раки не умеют налаживать отношения со временем.

Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.

Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.

Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.