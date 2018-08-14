Названы знаки Зодиака, среди представителей которых больше всего маньяков

По данным ФБР, Девы – лишь на 8-м месте.
Эксперты не первый год спорят, какой из знаков Зодиака – самый «маньячный».
Самая распространенная версия, что больше всего маньяков (этаких Ганнибалов Лекторов) среди Дев. Характеристика знака утверждает, что люди, рожденные с 23 августа по 23 сентября – стремящиеся к постоянному совершенствованию педанты и рьяные коллекционеры (на доктора Лектора и впрямь похоже).
«По данным международной статистики, больше всего маньяков-психопатов произрастает из людей со знаком зодиака "Дева"», – пишет Telegram-канала «Хочу знать всё!»
В то же время, по данным ФБР, Девы – лишь на 8-м месте.
Рейтинг психов среди знаков Зодиака, по статистике американцев, выглядит так:
- Раки – чаще всего убивают из ревности;
- Скорпионы – якобы самые большие садисты;
- Стрельцы – предпочитают действовать масштабно, устраивая, к примеру, массовый расстрел;
- Тельцы – больше мошенники, чем убийцы, но почему-то на четвертой строчке;
- Овны – подвержен приступам ярости, так что чаще всего совершают преступления в состоянии аффекта;
- Козероги – если начинают убивать, то остановиться им уже трудно, отмечают эксперты;
- Рыбы – на преступление часто толкает зависть;
- Девы – тоже больше мошенники, чем убийцы, но если уж убивают – то делают все с маниакальной аккуратностью;
- Весы – могут убить, если их сильно задели и пытаются использовать;
- Львы – якобы способны на убийство ради внимания к себе любимому;
- Водолеи – на втором месте с конца, но есть версия, что ребята просто слишком умны, чтобы попадаться ФБР;
- Близнецы – это скорее заболтают до смерти, чем реально запачкают руки кровью.
В то же время мы уже публиковали правду и мифы о знаках Зодиака: эксперты объясняли, что определить моральный уровень человека по гороскопу невозможно. Тут все зависит от воспитания, наследственности и обстоятельств.
К примеру, Чикатило по знаку Зодиака – Весы, Пичушкин – Овен, Оноприенко – Лев, Сливко – Козерог, Муханкин – Телец. Так что тут скорее стоит отметить, что многие убийцы-маньяки родились в год Лошади и Крысы.
Ранее стали известны самые непредсказуемые знаки Зодиака. Например, Раки не умеют налаживать отношения со временем.
Определены и самые милые знаки Зодиака. Так, люди, рожденные под знаком Овен, могут зарядить положительной энергией всех, кто окажется рядом с ними.
Также названы самые умные знаки Зодиака. В топ-3 самых интеллектуальных знаков попали Близнецы, Девы и Водолеи.
Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.