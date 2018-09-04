Первая в сентябре-2018 магнитная буря обрушится на Украину раньше, чем ожидалось

Люди не могут полностью избежать влияния метеоудара.
Если ранее сообщалось, что в сентябре магнитосфера Земли будет возбужденной с 11-го по 14 число, то теперь ученые уточнили, что магнитная буря первого уровня G1 накроет Украину уже 8 сентября, то есть в эту субботу.
Как пишет Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, бури уровняот G1 считаются слабыми. Однако они все равно оказывают влияние на:
- энергетические системы,
- наземные системы – полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов),
- системы управления космическими аппаратами,
- начало миграций животных.
Люди не могут полностью избежать влияния метеоудара. Однако есть способы улучшить самочувствие. Ранее "Главред" писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.