Первая в сентябре-2018 магнитная буря обрушится на Украину раньше, чем ожидалось

Когда сильная магнитная буря накроет Украину / фото: xyz.org.ua

Если ранее сообщалось, что в сентябре магнитосфера Земли будет возбужденной с 11-го по 14 число, то теперь ученые уточнили, что магнитная буря первого уровня G1 накроет Украину уже 8 сентября, то есть в эту субботу.

Как пишет Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, бури уровняот G1 считаются слабыми. Однако они все равно оказывают влияние на:

энергетические системы,

наземные системы – полярные сияния видны на высоких широтах (до 60 градусов),

системы управления космическими аппаратами,

начало миграций животных.

Люди не могут полностью избежать влияния метеоудара. Однако есть способы улучшить самочувствие. Ранее "Главред" писал о симптомах при магнитных бурях и как помочь себе при магнитных бурях. В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.