Присуждена Нобелевская премия-2018 по химии

Присуждена Нобелевская премия по химии / azerbaijan-irs.com

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии за 2018 год. Она присуждена Джорджу Смиту, Фрэнсису Арнольд и Грегори Винтеру.

Награду вручили за эволюцию ферментов и антител.

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике. Нобеля получат американский, французский и канадский ученые.

Напомним, "нобелевская неделя" стартовала 1 октября присуждением премии по медицине и физиологии. Награду получили Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за "открытие терапии онкозаболеваний путем ингибирования негативной иммунной регуляции". Завершится "нобелевская неделя" 8 октября.

В 2018 году размер Нобелевской премии составит 9 млн крон — это немногим больше 1 миллиона долларов или порядка 28,6 млн грн.