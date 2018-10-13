Климатологи назвали города Украины, которые уйдут под воду

В ближайшие годы температура в Украине повысится еще на один градус / paranormal-news.ru

В ближайшие 10-15 лет температура в Украине повысится еще на один градус, при этом нас ожидают мягкие зимы без сильных заморозков, а также длинные и жаркие летние периоды.

Как предупреждают климатологи, в случае повышения температуры еще на 2 градуса – ледники полностью растают.

Кроме того, по пессимистическим прогнозам, это произойдет еще в этом столетии, тогда под водой окажутся Одесса, Херсон, побережье Азовского моря и половина Крыма.

По словам руководителя отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяны Адаменко, аномальные проявления погоды в результате изменения климата становятся уже нашим климатом, пишет "Сегодня".

В Гидрометцентре отметили, что за последние сто лет Украина нагрелась чуть больше чем на градус. Потепление всего на один градус сместило климатические зоны на 100 километров. То есть зона Полесья теперь почти полностью отошла в Беларусь. В Черкасской и Полтавской областях теперь степь. А юг - субтропическая полупустыня, несколько похожа на Крым или южную Австралию.

Напомним, ранее ученые предупредили о том, что Земля может превратиться в неузнаваемый и чуждый для человечества мир.