Ученые рассказали, какие угрозы несет человечеству и Земле глобальное потепление

Планета Земля / World Economic Forum

В течение будущего года планета Земля может превратиться в неузнаваемый и чуждый для человечества мир.

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное западное издание Newsweek. Западные ученые, изучив более пяти сотен древних записей о климате, пришли к выводу, что нынешнее глобальное потепление очень похоже на то, через что Земля прошла во время предыдущего ледникового периода. Так что глобальный сдвиг в биологическом многообразии планеты произойдет вновь.

Во времена предыдущего ледникового максимума, когда лед покрыл практически весь североамериканский материк, Азию и Северную Европу. В те времена планета прогревалась примерно на 4-7 градусов по шкале Цельсия. Через 10 тысяч лет ледник растаял, а после этого появились совершенно новые экосистемы, которые и существуют поныне.

Климатологи уверены − если выбросы парниковых газов в атмосферу будут происходить с такой же скоростью, что и на данный момент, температура на Земле вырастет на 4 градуса по Цельсию уже к 2100 году.

По словам одного из руководителей проекта, Джонатана Оверпека из Мичиганского университета (США), человечеству стоит готовиться к серьезным побочным эффектам, которые будут угрожать обеспечению водой и пищей. "Если мы оставим климат на самотек, растительность этой планеты станет совершенно другой, чем сейчас. А это создаст большой риск для многообразия видов", − резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассчитали, когда мир приблизиться к катастрофе из-за глобального потепления.