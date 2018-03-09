Ученые предупредили: таяние вечной мерзлоты может ускорить глобальное потепление

При стремительном таянии вечная мерзлота Арктики становится источником значительного количества парниковых газов в атмосфере.

Такие выводы содержатся в новом исследовании, проведенном ученым Николасом Паразу из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии, передает Naked Science.

Ученый считает, что вечная мерзлота в самой холодной зоне Арктики, ранее считавшейся по крайней мере временно защищенной от глобального потепления благодаря экстремально низким температурам, теперь тает с такой скоростью, что станет крайне опасным источником углекислого газа в атмосфере Земли уже через 40–60 лет.

Исследование показало, что к 2300 году общий выброс углекислого газа в этом регионе будет в 10 раз больше, чем все выбросы от деятельности человека за 2016 год.

В вечной мерзлоте содержится различный органический материал, к примеру листья, который замерзли, не разложившись. Оттаивание вечной мерзлоты приводит к высвобождению и последующему разложению органики и выделению в атмосферу двуокиси углерода и метана.

В своем исследовании ученые условно разделили Арктику на более теплую и более холодную зоны и с помощью математической модели построили процесс таяния вечной мерзлоты в ближайшее столетие. К их удивлению, выяснилось, что именно холодные области станут главным источником углекислого газа в ближайшем будущем, причем они "обойдут" по этому показателю теплые в пять раз.

Дело в том, что в теплой зоне, где почва уже частично оттаяла, появившиеся растения удаляют СО2 из атмосферы. По расчетам ученых, до конца 2100-х годов фотосинтез полностью уравновесит увеличение выбросов парниковых газов из вечной мерзлоты.