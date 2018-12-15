Астролог предрек Украине новый Чернобыль

Астролог Влад Росс считает, что Украине угрожают аварии, связанных с атомной энергетикой, но все же больше опасений у него вызывает дамба в Вышгороде / Зеркало недели

Опасность повторения в Украине катастрофы масштаба Чернобыля очень вероятна.

Такое мнение в комментарии "Главреду" высказал известный украинский астролог Влад Росс.

"Как известно, 15 декабря 2000 года окончательно прекратила работать Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС). Именно в этот день в 13 часов 17 минут остановили реактор 3-го энергоблока по приказу президента Леонида Кучмы. Однако в довольно-таки скором будущем Украину вновь может ждать серьезное испытание масштабной катастрофой", - отметил Росс.

По словам эксперта, наибольше волнений и опасений вызывает 2024 год, так как в этом году в гороскопе Украины будет очень петлять Уран в Доме недр и рек.

Читайте такжеКарьерное падение и прогрессирующий алкоголизм: астролог предостерег Луценко"Я бы сказал, что самый опасный период нас ждет весной, ведь помимо того, что Уран будет петлять Уран в Доме, связанном с водами, неожиданными ситуациями, связанными с водой и затоплениями, Плутон – символ смерти и разрушения – будет проходить по Сатурну, который управляет гороскопом для нашей страны. Так что, если какие-то опасные ситуации и катастрофы большого масштаба типа Чернобыля и будут происходить в нашей стране, то это будет именно в 2024 году", - уверен астролог.

В связи со всем вышесказанным наибольшие опасения, по словам Росса, вызывает Киевская дамба (в Вышгороде).

"Я уже давно прогнозировал угрозу, связанную с ней - ее может прорвать. Особенно неприятные и опасные дни – период затмений, которые произойдут весной и осенью 2024 года. Подчеркиваю, это самый опасный период для Украины в плане техногенных катастроф. Также для Украины существует угроза аварийных ситуаций, связанных с атомной энергетикой. Они будут возможны летом-осенью 2024 года. Эти ожидания и прогнозы тоже объясняются тем, что Плутон, связанный с атомом, будет петлять по Сатурну гороскопа нашей страны", - убежден эксперт.

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Астролог отмечает, что это может быть супер-масштабная авария или катастрофа.

"Потому будущему президенту и будущему главе Министерства чрезвычайных ситуаций я настойчиво рекомендую быть на чеку, предпринять все возможные меры для предотвращение подобных аварийных ситуаций на различных объектах, и в 2024 году быть готовыми к неожиданным ситуациям. Особое внимание нужно обратить на дамбу в Вышгороде. Ведь если она будет прорвана, то левый берег Киева может полностью уйти под воду. Потому чрезвычайно важно до 2024 года провести полную реконструкцию или капитальный ремонт Вышгородской дамбы – там уже все нужно менять и ремонтировать", - резюмировал Росс.

Ранее астролог рассказал, когда окончательно умрет СНГ и "полетят головы" Путина и Лукашенко.

Также Росс составил гороскоп на декабрь-2018 для всех знаков Зодиака. Счастливчиками месяца эксперт назвал Водолеев, а лузерами будут Раки.

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