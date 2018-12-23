Ученые предупредили о глобальном изменении в Солнечной системе

23 декабря 2018, 03:00

Вся система колец Сатурна исчезнет через 300 миллионов лет.

Сатурн
Планета Сатурн / sobytiya.net

Менее чем за 100 миллионов лет кольца вокруг планеты Сатурн могут совсем исчезнуть.

Как сообщили специалисты NASA, по данным наблюдений аппарата "Кассини", под воздействием гравитации частицы льда, из которого в основном состоят кольца Сатурна, привлекаются к планете, вызывает их быстрое испарение.

"По нашим оценкам, так называемый дождь, который выпадает из колец Сатурна в виде продуктов воды, мог бы за полчаса наполнить олимпийский бассейн", - рассказал один из авторов исследования Джеймс О’Донохью.

Он уточнил, что один этот факт уже указывает на то, что вся система колец Сатурна исчезнет через 300 миллионов лет, сообщает NASA.

"Это достаточно короткий срок, особенно с учетом того, что возраст самого Сатурна превышает четыре миллиарда лет", — добавил О’Донохью.

Напомним, ранее ученые рассказали о необратимом сценарии гибели Земли.

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NASA Сатурн
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