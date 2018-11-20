NASA начала постройку первого прототипа бесшумного сверхзвукового самолета

Технология будет испытываться на F-18 / Википедия

Аэрокосмическое агентство США объявило, что начинает строить свой экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 QueSST.

По заказу агентства прототип построит компания Lockheed Martin, которая, в частности, занимается производством американских военных истребителей, сообщает CNN, добавляя, что разработку NASA уже окрестили "сыном Конкорда" ("Конкорд" - один из первых сверхзвуковых самолетов).

"Начало производства в рамках проекта – это большой скачок вперед для X-59 и будущего тихих сверхзвуковых коммерческих перелетов", - рассказал руководитель программы Low Boom Flight Demonstrator в Lockheed Martin Питер Иосифидис.

NASA подписала контракт с производителем боевых самолетов на 247,5 миллионов долларов - "Локхид" обязался создать для агентства первый полностью бесшумный сверхзвуковой самолет. Однако перед постройкой агентство собирается в течение текущего месяца испытывать технологию, которая, собственно, обеспечит бесшумность новой разработке. Испытания пройдут в Техасе с помощью истребителя F/A-18.

Ранее в Сети появилось видео испытаний российского истребителя Су-57 на малозаметность для радаров. Соответствующие кадры опубликовал военный еженедельник "Звезда".