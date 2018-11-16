Появилось видео испытаний истребителя Су-57 на малозаметность

Су-57 - единственный российский истребитель пятого поколения / defenceupdate.in

В Сети появилось видео испытаний российского истребителя Су-57 на малозаметность для радаров. Соответствующие кадры опубликовал военный еженедельник "Звезда".

Самолет тестировался в специальной безэховой камере; специальное антирадарное покрытие наносилось только на кабину, где находился манекен. А вот от корпуса из радиопоглощающих материалов решено было отказаться.

"Вы можете сделать корпус самолета из поглощающих материалов. Такой путь тоже есть. Это, конечно, будет сделать лучше всего, но возникает вопрос о прочности", - пояснил причину отказа научный руководитель программы по разработке спецхарактеристик Су-57 академик РАН Андрей Лагарьков.

Главный конструктор-директор "Сухого" Михаил Стрелец, в свою очередь, ранее отмечал, что задачу незаметности на Су-57 решает форма планера, специальное покрытие на фонаре и определенных элементах планера, а также способность развивать сверхзвуковую скорость на максимальном режиме, а не только в форсаже.

Напомним, ранее стало известно, что новый российский истребитель Су-57 получит вдвое меньшую длину пробега - это позволит использовать его с укороченных полос, неприспособленных полос и корабельной палубы без специальных устройств.

Несмотря на то, что свой первый полет Су-57 совершил еще в 2010 году, Минобороны России не планирует заказывать эти самолеты массово - в 2019 году ВВС России пополнят только 12 таких машин.