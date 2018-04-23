Индия отфутболила Россию, отказавшись от истребителей Су-57

Индия вышла из проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), который реализовала совместно с Россией. Речь о создании первого индийского истребителя пятого поколения на основе Су-57.

Об этом индийская сторона, в том числе в лице советника по нацбезопасности Аджит Довала и министра обороны Санджайте Митры, уведомила российскую сторону.

Как пишет Лента.ру со ссылкой на Janes, причиной сворачивания 11-летней программы ВВС Индии называют непреодолимые расхождения в технологических и финансовых вопросах.

При этом в перспективе Индия допускает пересмотр соглашения по FGFA и не исключает покупку готовых Су-57 – при условии, что Россия удовлетворит требования индийской стороны.

Индийские военные считают, что создаваемый российский истребитель не отвечает заявленным требованиям скрытности. Также они полагают, что боевая авионика, датчики и радары российской разработки не соответствуют стандартам боевого самолета пятого поколения.

Программа FGFA стартовала в 2007 году, ее основными подрядчиками стали "Сухой" с российской стороны и Hindustan Aeronautics с индийской. Страны договорились о создании истребителя пятого поколения на базе российского Су-57.

В рамках первого этапа программы стоимостью 295 миллионов долларов был разработан дизайн индийского истребителя. Однако далее проект FGFA не продвинулся из-за множества разногласий, возникших между сторонами.

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