Россия раскрыла новые возможности истребителя Су-57

Су-57, Россия, Сирия / twitter.com/WaelAlHussaini

Новый российский истребитель Су-57 получит вдвое меньшую длину пробега - это позволит использовать его с укороченных полос, неприспособленных полос и корабельной палубы без специальных устройств.

"Самолет должен совершать посадку на укороченную полосу без специальных средств. Точные цифры не могу назвать, потому что это секретная вещь, но они в два раза меньше, чем у Су-35", - заявил "Звезде" главный конструктор-директор ОКБ "Сухой" Михаил Стрелец, передает "Лента".

Возможность взлета и посадки на укороченную полосу была одним из техзаданий на Су-57.

"Длина пробега Су-35 с нормальной взлетной массой, тормозным парашютом и использованием тормозов составляет около 600 метров. Использование авиафинишеров на авианосце "Адмирал Кузнецов" позволяет сократить пробег у сопоставимого с Су-57 по взлетной массе тяжелого истребителя Су-33 до 90 метров", - сообщает издание.

Несмотря на то, что свой первый полет Су-57 совершил еще в 2010 году, Минобороны России не планирует заказывать эти самолеты массово - в 2019 году ВВС России пополнят только 12 таких машин.

Напомним, Индия отказалась участвовать в совместном российско-индийском проекте по созданию истребителя на основе Су-57.