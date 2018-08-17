РФ заявила о разработке истребителя-перехватчика пятого поколения

Российская корпорация МиГ разрабатывает новейший истребитель-перехватчик пятого поколения МиГ-41.

"Это не мифический проект, он для МиГ давнишний. Мы - основоположники этого проекта. Сейчас под эгидой Объединенной авиастроительной корпорации идут интенсивные работы, поэтому в скором времени мы представим это общественности", - сказал глава корпорации Илья Тарасенко, сообщает Интерфакс в пятницу, 17 августа.

Про истребитель МиГ-41 впервые рассказали в декабре 2017 года; именно тогда генеральный конструктор - вице-президент по инновациям Объединенной авиастроительный корпорации (ОАК) Сергей Коротков объявил, что работы по созданию перспективного перехватчика (ПАК ДП) на смену МиГ-31 могут начаться уже в 2018 году. На тот момент велось обсуждение технического задания на самолет между разработчиком "МиГом" и Министерством обороны РФ.

Читайте такжеВ небе над Киевом заметили боевые самолеты: видеоПерспективный авиационный комплекс дальнего перехвата сменит истребитель перехватчик МиГ-31, потолок модернизации которого достигнут - самолет поставили на вооружение в 1981 году, и на то время он был прорывным, но по прошествии почти 40 лет службы уже требует замены.

Еще в июле 2017 года в "МиГ" рассказал журналистам, что компания инициативно разрабатывает ПАК ДП (тогда он еще не получил имени МиГ-41), но вскоре рассчитывает заключить контракт с Минобороны РФ на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

"Мы в инициативном порядке разрабатываем сейчас концепт самолета дальнего перехвата. Соответственно выйдем с предложением уже к нашему основному заказчику, и, надеюсь, в ближайшее время мы уже выйдем на НИОКРовские работы", – сказал Тарасенко.

Он отметил, что "жизненный цикл МиГ-31 идет к завершению в ближайшие 10 лет, соответственно ему нужна замена".

В августе 2018 года генеральный директор РСК "МиГ" заявил, что корпорация готова начать поставки нового самолета в середине 2020-х годов. Если будет заказ.

"При условии появления заказа от министерства обороны мы начнём полноценную разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолёта", – сказал Тарасенко.

Он подчеркнул, что это будет "совершенно новый технологический самолет", который, в том числе, сможет выполнять задачи в космосе.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ получили в свое распоряжение модернизированные истребители модели "МиГ-29МУ1".