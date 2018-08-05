Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года

Украинской армии передадут 30 самолетов

До конца 2018 года предприятия «Укроборонпрома» передадут Воздушным силам Вооруженных сил Украины до 30 отремонтированных и модернизированных самолетов.

«В этом году от предприятий концерна «Укроборонпром» после ремонта и модернизации мы планируем получить до 30 самолетов — истребители МиГ-29 и Су-27, штурмовики Су-25», — заявил командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью «Народной армии».

Командующий отметил, что Одесский завод в сотрудничестве с другими предприятиями ОПК работает сейчас над модернизацией самолета Су-24МР.

«Мы понимаем, что техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации мы можем эффективно ее использовать еще долго», — подчеркнул Дроздов.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ получили в свое распоряжение модернизированные истребители модели "МиГ-29МУ1".