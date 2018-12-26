"Сатанинское отродье и пьяный ублюдок со странным мешком": астролог рассказал, нужен ли Украине Дед Мороз

26 декабря 2018, 15:36

По его словам, истинно украинским персонажем является святой Николай.

Новый год, Дед Мороз, Снегурочка 01
Астролог объяснил, кто лучше для Украины – Дед Мороз или святой Николай / фото: УНИАН

Во время чата на Главреде астролог Влад Росс прокомментировал политику декоммунизации и десоветизации Деда Мороза в Украине и объяснил, стоит ли "отменять" этот персонаж.

"У наших предков не было никакого Деда Мороза на зимние праздники и Новый год. Дед Мороз "образовался" лишь в Советском Союзе. Да и вообще, за многие годы ассоциации с Дедом Морозом не особенно приятные: пьяный ублюдок, который наглотался алкоголя, с красным носом и странным мешком", – отметил Росс.

Читайте такжеКороткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открыткахПо его словам, истинно украинским персонажем является святой Николай, одетый во все синее, а не красное: он более интеллигентный, более украинский. "Он – наш. Да и елку у нас, как правило, начинают наряжать именно ко Дню святого Николая", – добавил астролог.

А главное Чудотворец Николай – святой, подчеркнул Росс.

"А Дед Мороз… Это мороз, мраз (устаревшее слово, по значению то же, что и "мороз". – Ред.), мразь и, вообще, это сочетание звуков "мр" – все это от какого-то беса. Поэтому действительно нужно отказываться от сатанинского отродья Деда Мороза – пусть проводят в этом направлении декоммунизацию и десоветизацию. А святой Николай был намного раньше, чем Дед Мороз, намного прочнее сидит в сознании наших предков, а главное – это благостный персонаж, от Бога", – заявил астролог.

Читайте также"С*ка, вали отсюда": в Одессе под елкой подрались Деды МорозыИ добавил: "К слову, на главных российских каналах даже организовывают передачи и ток-шоу, на которых вполне серьезно обсуждают вопрос: "Как это так вообще, что в Украине "отменили" Деда Мороза!".

О том, что и как подарить семье и любимым на Новый год 2019, уже рассказала консультант по этикету Юлия Юдина.

"К примере, предметы бытовой утвари, домашнего обихода или, к примеру, книга поучительного характера (книга рецептов, советы по ремонту и т.п. – ред.) – таких подарков делать не стоит. И бытовую утварь мы можем подарить только по просьбе человека, если он нас попросил. Например, ту же кофемолку. Самим делать предпочтения в выборе такого подарка не стоит", – советует Юдина.

Подробнее читайте в нашем материале Как подобрать подарки по знакам Зодиака на Новый 2019 год для любимых парней.

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Новый год Дед Мороз астрология Влад Росс
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