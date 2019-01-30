"Включают мороз": названы самые холодные знаки Зодиака

Представители пяти знаков Зодиака — самые холодные

Из 12 знаков Зодиака пять — Рак, Козерог, Водолей, Близнецы и Дева — являются самыми холодными.

Представители этих знаков могут быть холодными, как лед, по разным причинам, сообщает Карманный гороскоп.

Раки едва ли не самые эмоционально сильные и любящие из знаков Зодиака, они отдают родным людям много душевного тепла и не жалеют для них своих сил.

Но, если Раков обидеть, они "включают мороз" — делают вид, что обидчика не существует.

Козероги дорожат своей репутацией и боятся, чтобы их не посчитали слабыми. Представителям этого знака важно контролировать свою жизнь. Внешнее сильное проявление эмоций и сильных тревог мешают Козерогам держать все под контролем, поэтому они сдержанны и как будто обдают холодом.

Водолеи полагают, что в жизни стоит полагаться не на чувства, а на интеллект, поэтому люди, которые им плачутся, чаще всего получают холод, а не сочувствие. Водолеев не стоит считать бесчувственными, просто они отдают предпочтение рациональному решению проблем.

Читайте такжеКакой ты демон по знаку Зодиака: каких монстров скрывает каждый из насДуша Близнеца — потемки, о них сложно что-то узнать с точность на 100%. У них может резко меняться настроение — спокойное и дружелюбное расположение духа может сменить холод и безучастность. Часто Близнецы и сами не знают, почему у них изменилось настроение.

Девы практичны, но не бессердечные, они без каких-либо причин могут холодно относиться к какому-то человеку и даже не замечать такого отношения. У представителей этого знака доброе сердце, но они пытаются скрыть свою доброту, чтобы им никто не уселся на шею. Ранее Влад Росс говорил Главреду, что в 2019 году главными лузерами станут представители двух знаков Зодиака — Рак и Дева. Эксперт прогнозировал, что у людей, рожденных под знаком Дева, особенно проблематично все будет складываться в работе.