Ирландский врач дала пять советов для хорошего сна

9 апреля 2019, 01:15

Главный совет – это выпить травяной чай, почитать книгу или принять ванну с ароматическими маслами.

Сон
Сон / Белновости

Известный ирландский врач Пикси МакКенна дала пять советов для качественного сна. Об этом сообщают Актуальные новости.

По словам ученой, первое, о чем следует позаботиться, это расслабление, в чем поможет выпивание травяного чая, чтение книги, ванна с ароматическими маслами.

"Постарайтесь также убедиться, что у вас есть шторы или жалюзи, которые блокируют как можно больше света, и избегайте смартфонов и ноутбуков за час до сна, поскольку они препятствуют производству мелатонина", – отмечает эксперт.

При проблемах со сном, МакКенна советуют избегать дремоты в течение дня, в крайнем случае она должна составлять не более 20 минут.

"Засыпанию также мешает и употребление пищи в позднее время. Если сон не приходит, лучше выйти из спальни, чтобы избежать отрицательной связи с кроватью. Можно посмотреть телевизор или почитать книгу", – рекомендует ирландская ученая.

Ранее врачи назвали продукты, вызывающие сонливость.

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