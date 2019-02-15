Ученые выяснили, как сон влияет на иммунитет

Сон / Утро

Ученые снова и снова доказывают важность крепкого сна, поскольку хороший ночной отдых может способствовать многим аспектам физического и психического благополучия. Исследование, проведенное Стояном Димитровым и Лучианой Беседовской в Тюбингенском университете (Германия) помогло объяснить, как сон может побороть инфекцию и укрепить иммунитет человека.

В частности, ученые обнаружили, что хороший ночной сон может повысить эффективность определенных иммунных клеток, называемых Т-клетками, которые и призваны бороться с потенциально вредными инородными телами, проникающими в организм, сообщает Medical News Today.

Ученые решили обследовать Т-клетки у добровольцев, которые спали, и у страдающих от бессоницы. Проанализировав эти образцы, Димитров и его команда увидели, что Т-клетки спящих людей имеют более высокие способности противостоять инфекциям по сравнению с теми же клетками, взятыми у людей, которые страдали от бессоницы. Таким образом, это свидетельствует о том, что сон оказывает положительное влияние на правильное функционирование Т-клеток.

"Наши результаты показывают, что сон может повысить эффективность Т-клеток, что особенно актуально в контексте высокой распространенности нарушений сна, депрессии и хронического стресса", - отметила соавтор исследования Лючиана Беседовская.

В будущем ученые надеются, что их результаты могут привести к разработке новых методов лечения, усиливающих функцию Т-клеток, которые будут иметь множество применений, в том числе для терапии онкологических заболеваний.

Ранее стало известно, что сон влияет на артериальное давление человека, его метаболизм глюкозы, состояние сердечно-сосудистой системы. Недостаток сна – или, наоборот, чрезмерный сон – могут провоцировать воспалительные процессы и инсульты.