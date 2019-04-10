"Лидеры по высокомерию": названы самые надменные знаки Зодиака

10 апреля 2019, 05:09

Львов интересуют только главные роли, и они хотят руководить.

Три знака Зодиака — самые высокомерные
Близнецы, Лев и Скорпион — самые высокомерные знаки Зодиака

Из 12 знаков Зодиака три — Близнецы, Лев, а также Скорпион — являются самыми высокомерными.

Близнецам часто свойственна эмоциональность и эгоцентризм, они хотят жить легко и по своим правила.

Рожденные под этим знаком люди являются лидерами по высокомерию, пишет Обозреватель.

Близнецы зачастую наделены высоким уровнем интеллекта, им присуща двойственность натуры, склонность к авантюрам и перепадам настроения. Они любят узнавать новое, менять обстановку, окружение и виды деятельности.

Львы не хотят играть второстепенные роли, их главным врагом является гордость. Представители этого знака считают себя "пупом Земли", хотят руководить другими, у них нет инстинкта самосохранения. 

Скорпионам свойственен властный характер, который опирается на инстинкты, скрытая животная сила. Люди, рожденные под этим знаком, уверены в себе и дольны собой, даже если события складываются не в их пользу. 

Читайте такжеДитя порока: астрологи раскрыли уродливую правду о самом пьющем знаке ЗодиакаСкорпионов нельзя принуждать к чему-либо, иначе они начинают бунтовать и не боятся атаковать. Они — одиночки, и общественное мнение и обычаи для них ничего не значат.

Ранее астролог Влад Росс сделал прогноз на апрель 2019 года и рассказал в комментарии Главреду, что представители четырех знаков Зодиака — Козерог, Рак, Весы и Овен — в этом месяце будут самыми удачливыми.

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