Подлость и грязные подставы: астрологи назвали энергетических вампиров среди знаков Зодиака

Астрологи выделили несколько знаков Зодиака / rabstol.net

Среди знаков Зодиака астрологи выделили тех, которые являются настоящими энергетическими вампирами.

Стрельцов сопровождает слава позеров и великолепных артистов. При этом ради достижения цели, они втираются в доверие к людям и филигранно обводят их вокруг пальца. Но они достаточно хитры, и обманутые ими люди часто даже не догадываются, что их использовали.

В то же время Козероги нередко являются поистине хитрыми и подлыми людьми. Для них важно быть в центре внимания, при этом используя много грязи и лжи. Козероги часто завидуют финансовой стабильности других людей. Самой лучшей обороной в конфликте с Козерогом будет игнорирование, для них это самый больной удар.

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Астрологи уверяют, что Львы чрезвычайно злопамятны, при этом месть их главное оружие. Не редко конфликты с ними перерастают в полномасштабную войну. Они пойдут на любую подлость, будь то грязные сплетни или подстава. Они очень самовлюбленные и легко могут отвернуться от человека, если он не восторгается их персоной.

И наконец за Скорпионами закрепилась слава непревзойденных манипуляторов. Астрологи подчеркивают, что они провоцируют окружающих на конфликт, а потом наблюдают за развитием событий со стороны. Скорпионы никогда ничего не прощают. Они не покажут вида, что затаили обиду, но при удобном случае обязательно отомстят своему обидчику, пишет Дзен.

Напомним, ранее астрологи назвали самый опасный знак Зодиака.