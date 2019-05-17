Главные скандалисты: названы знаки Зодиака, которые любят ссоры

Названы знаки Зодиака скандалисты

Три знака Зодиака не пытаются избежать скандалов, потому что чувствуют себя во время ссор как рыба в воде.

Золото главного скандалиста получает Стрелец. Этот знак Зодиака - король споров. Он будет упорно стоять на своем до последнего, даже если ваши аргументы более разумны. И хотя Стрелец моментально может сделать из мухи скандал, он также моментально забывает о затеянной ссоре.

На втором месте любителей конфликтных ситуаций - Лев. Он может поскандалить ради достижения своих целей или просто ради удовольствия. Как настоящий хищник Лев способен завестись на ровном месте. Если вы попали ему под горячую руку, лучше промолчать и сбежать, иначе скандала не избежать.

Читайте такжеТриумф и удача в мае: астролог раскрыл секрет успеха для трех знаков ЗодиакаРыбы попали в тройку скандалистов из-за своей импульсивности. Они могу завестись буквально на пустом месте, из-за неправильно сформулированной фразы. Не стоит испытывать терпение Рыб, представители этого знака Зодиака не отличаются готовностью ждать, они расстраиваются и кричат.