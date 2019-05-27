В чем польза черешни и зачем ее есть при похудении

Раннюю ягоду принято есть свежей.
Сорта черешни исчисляются сотнями – в целом их более тысячи: есть и желтая черешня, и черная, и более привычная нам розовая.
О качестве ягод судят по плодоножкам: если те сухие и потеряли цвет, то черешня (также как и вишня) уже перезрели. В идеале плодоножки должны быть зелеными и упругими.
Раннюю ягоду принято есть свежей. Более позднюю уже используются для консерваций и компотов. Замороженная черешня отлично долежит до зимы, когда ею можно будет украсить выпечку и другие десерты. К тому же из черешни выходят ароматные наливки.
Читайте такжеВ Киеве черешню продавали по 500 гривен: опубликовано видео
Черешня: калорийность
Калорийность черешни – всего 50 калорий (на 100 г ягоды).
Черешня: вред
Не рекомендуется черешня:
- при сахарном диабете,
- людям с гастритом,
- при нарушенной проходимости кишечника,
- людям с повышенной кислотностью желудочного сока.
К тому же свежие ягоды нельзя есть сразу после еды, чтобы не было газообразования и несварения желудка.
В чем польза черешни
В черешне очень много витаминов и микроэлементов: A, флавоноиды, B1 и B2, яблочная кислота, E, PP, пектин, кальций, фтор, магний, йод, железо, медь, фосфор.
Читайте такжеИнтересные факты о пользе клубники, калорийность и противопоказанияЧерешня благотворно влияет на работу почек, желудочно-кишечного тракта, улучшает качество крови и укрепляет стенки сосудов. Поэтому темные сорта черешни часто рекомендуются при заболеваниях крови и сосудов (например, при анемии), болезнях кишечника и запорах, заболеваниях щитовидной железы.
Польза черешни также в ее способности снижать уровень холестерина и стимулировать нарушенную моторику желудка. Ее часто едят как мочегонное и общеукрепляющее средство, при анемии и гипертонии.
В отличии от вишни черешня не вызывает изжоги.
Польза черешни при похудении заключается в том, что при низкой калорийности она быстро насыщает, а заодно чистит организм от токсинов.
Черешня: польза для здоровья
Черешня помогает при:
- артрите,
- ревматизме,
- подагре,
- температуре,
- при повышенной раздражительности и неврозах,
- заболеваниях кожи (угри, псориаз, экзема и пр.) – не только едят, но и делают маски.
Черешня позитивно влияет на нервную систему, формирование костей и зубов (поэтому черешня особо полезна детям), входящая в ее состав кремневая кислота улучшает интеллект.