В чем польза черешни и зачем ее есть при похудении

27 мая 2019, 00:42

Раннюю ягоду принято есть свежей.

Черешня – польза, вред, калорийность и что лечит
В чем польза черешни и зачем ее есть при похудении / 1zoom.ru

Сорта черешни исчисляются сотнями – в целом их более тысячи: есть и желтая черешня, и черная, и более привычная нам розовая.

О качестве ягод судят по плодоножкам: если те сухие и потеряли цвет, то черешня (также как и вишня) уже перезрели. В идеале плодоножки должны быть зелеными и упругими.

Раннюю ягоду принято есть свежей. Более позднюю уже используются для консерваций и компотов. Замороженная черешня отлично долежит до зимы, когда ею можно будет украсить выпечку и другие десерты. К тому же из черешни выходят ароматные наливки.

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Черешня: калорийность

Калорийность черешни – всего 50 калорий (на 100 г ягоды).

Черешня: вред

Не рекомендуется черешня:

  • при сахарном диабете,
  • людям с гастритом,
  • при нарушенной проходимости кишечника,
  • людям с повышенной кислотностью желудочного сока.

К тому же свежие ягоды нельзя есть сразу после еды, чтобы не было газообразования и несварения желудка.

В чем польза черешни

В черешне очень много витаминов и микроэлементов: A, флавоноиды, B1 и B2, яблочная кислота, E, PP, пектин, кальций, фтор, магний, йод, железо, медь, фосфор.

Читайте такжеИнтересные факты о пользе клубники, калорийность и противопоказанияЧерешня благотворно влияет на работу почек, желудочно-кишечного тракта, улучшает качество крови и укрепляет стенки сосудов. Поэтому темные сорта черешни часто рекомендуются при заболеваниях крови и сосудов (например, при анемии), болезнях кишечника и запорах, заболеваниях щитовидной железы.

Польза черешни также в ее способности снижать уровень холестерина и стимулировать нарушенную моторику желудка. Ее часто едят как мочегонное и общеукрепляющее средство, при анемии и гипертонии.

В отличии от вишни черешня не вызывает изжоги.

Польза черешни при похудении заключается в том, что при низкой калорийности она быстро насыщает, а заодно чистит организм от токсинов.

Черешня: польза для здоровья

Черешня помогает при:

  • артрите,
  • ревматизме,
  • подагре,
  • температуре,
  • при повышенной раздражительности и неврозах,
  • заболеваниях кожи (угри, псориаз, экзема и пр.) – не только едят, но и делают маски.

Черешня позитивно влияет на нервную систему, формирование костей и зубов (поэтому черешня особо полезна детям), входящая в ее состав кремневая кислота улучшает интеллект.

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