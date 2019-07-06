Ученые выяснили неожиданную пользу молока

Молоко снижает риск развития рака и диабета / фото: gnpcompany.ru

Испанские ученые изучили 14 научных исследований и установили неожиданную пользу молока и молочных продуктов.

Мало того, что молоко помогает предотвратить некоторые хронические заболевания, делает кости детей более крепкими, а мускулатуре пожилых помогает не дряхлеть, так еще и снижает риск развития рака и диабета, сообщается на портале Medicalxpress.

Молоко и молочные продукты содержат белки, кальций, магний, фосфор, калий, цинк, селен, витамин А, рибофлавин, витамин В12. Эти элементы полезны как для беременных мам: дети рождаются с большим весом и более длинными костями, в которых содержится больше минеральных веществ, так и для пожилых людей - у них становится меньше шансов столкнуться с денегеративной потерей мышечной массы (саркопенией).

Ученые выяснили, что молочные продукты с низким содержание жира имеют небольшой защитный эффект – снижает риск заболеть ишемической болезнью сердца, а также инфарктом миокарда.

Включение в рацион молочных продуктов в умеренных количествах снижает риск заболевания колоректальным раком и раком мочевого пузыря и может быть связано с более низким риском развития диабета второго типа. Кроме того, молоко оказывает противовоспалительное действие на людей с избыточным весом или иными метаболическими нарушениями.

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