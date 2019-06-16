Диетолог объяснила, кому нельзя пить молоко

Молоко из рациона нужно исключать людям с непереносимостью лактозы, сообщила диетолог / econet.ua

Диетолог Альбина Комиссарова сообщила, что молоко нельзя пить людям, у которых диагностирована непереносимость лактозы.

Молоко исключают из рациона при аллергии на белки коровьего молока, написала эксперт в Instagram.

По ее словам, ни коровье, ни козье молоко лучше не давать детям до года, поскольку в их организме недостаточно фермента для его переваривания.

Диетолог отметила, что иногда молоко нельзя пить при болезнях желудочно-кишечного тракта.

"…Довольно часто молочные продукты, особенно кислые, могут вызывать боли при гастрите, например. Ведите пищевой дневник, отмечайте реакцию. Если плохо — исключайте...", — посоветовала Комиссарова.Ранее ученые из Стэнфордского университета (США) выяснили, что хлопья с молоком — неполезный завтрак, после такой еды даже у абсолютно здоровых людей начинаются резкие скачки уровня сахара в крови.