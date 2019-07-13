Европа превратится в Африку: ученые предупредили о резком росте температуры

Ученые предупредили о резком росте температуры / УНИАН

В ближайшие 30 лет около 77% крупнейших городов мира почувствуют на себе резкое изменение климата.

Как пишет научное издание Plos One, ряду городов грозит серьезное увеличение температуры воздуха.

"Климатические условия более 77% крупных городов мира изменятся настолько, что они будут более напоминать условия других крупных городов", - говорится в материале.

Отмечается, что к 2050 году в крупных городах северного полушария будут преобладать климатические условия, свойственные намного более южным территориям в настоящем времени.

Читайте такжеУченые предупредили о грозящей Земле аномалии климатаУченые также предупредили, что в городах Европы температура летом будет выше на 3,5 градуса, а зимой - на 4,7 градуса. Например, климатические условия в Лондоне будут напоминать погоду в Мадриде, а в Мадриде станет жарко, как в марокканском Марракеше.

Напомним, ранее в ООН предупредили о смертельной опасности климатического кризиса.