Катастрофы и бедствия: в ООН предупредили о смертельной опасности климатического кризиса

9 июля 2019, 05:09

Изменение климата приводит к вынужденному переселению и страданиям людей.

Климат ухудшение
Ученые предупредили об угрозе катастрофы / tourblogger.ru

Развивающиеся страны необходимо подготовить к глубоким последствиям надвигающегося глобального потепления.

Как пишет The Guardian, об этом предупреждают в ООН. Такие бедствия, как циклоны Идайи и Кеннет в Мозамбике, а также засухи, от которых страдает Индия, попали в заголовки мировых СМИ. Но очень большое количество "менее интенсивных событий", которые приводят к смерти, вынужденному переселению и страданиям людей, происходят значительно чаще, чем предполагалось. Об этом сказала специальный представитель ООН по вопросам сокращения рисков катастроф Мами Мизутори.

"Речь идет не о будущем, а о настоящем", - подчеркнула она. Это означает, что адаптацию к климатическому кризису больше нельзя рассматривать как долгосрочную проблему. Это то, что требует инвестиций прямо сейчас.

Читайте такжеИзменения климата: ученые рассказали об увеличении продолжительности лета"Людям нужно больше говорить об адаптации и гибкости", - добавила она.

Оценки говорят, что связанные с изменением климата убытки стоят миру 520 миллиардов долларов. В это время, прибавочная стоимость построения инфраструктуры, устойчивой к последствиям глобального потепления, достигает 2,7 триллиона долларов в следующие 20 лет.

"Это не много денег в контексте затрат на инфраструктуру. Но инвесторы не прилагают достаточно усилий. Устойчивость должна стать ресурсом, за который люди платят", - убеждена Мизутори.

Это означает что нужно изменить стандарты для новых инфраструктурных проектов, таких как построение жилья, железнодорожных сетей, заводов, систем поставки воды и электроэнергии, чтобы они стали менее уязвимыми для засухи, наводнения, шторма и экстремальных погодных условий.

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Напомним, ранее ученые выдвинули жуткий сценарий конца света.

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