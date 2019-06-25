Европа превращается в Сахару: синоптики предупредили о 40-градусной жаре

25 июня 2019, 07:15

Пик жаркой погоды в Европе придется на 25 июня.

жара
В Европе ожидается экстремально жаркая погода

С понедельника жителей ряда европейских стран - Франции, Германии, Испании ожидает экстремально жаркая погода.

Как пишет Associated Press, французские метеорологи выпустили предупреждение "оранжевого" уровня тревоги, второго по степени опасности. Ожидается, что в Париже уже в понедельник температура будет достигать 40 градусов по Цельсию, пик жаркой погоды придется на 25 июня.

Они полагают, что жару принесут с собой порывы ветра, двигающиеся в сторону Европы из Сахары.

Летом 2003 года во Франции умерли 15 тыс. человек из-за причин, связанных с высокими температурами.

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В Германии ожидают, что жара может побить рекорд лета 2015 года, когда столбики термометров показывали отметку 40,3 градусов по Цельсию. По данным метеорологов, жара задержится в городах Германии минимум на неделю.

По данным британской метеорологической службы, погода на этой неделе на территориях Соединенного Королевства будет "жаркой, влажной и нестабильной". Метеорологи выпустили предупреждение о сильных грозовых ливнях в первые два дня недели, однако температура, согласно их прогнозам, будет держаться в районе отметки 30 градусов по Цельсию.

Испанские метеорологи ожидают, что пик жары на материковой территории страны придется на середину недели, а на северо-востоке страны температура может превысить 42 градуса и продержаться с четверга до субботы, а также они не исключают, что жара продлится и на следующей неделе.

В конце прошлой недели метеорологи предупреждали, что температура в городах Европы превысит 32 градуса по Цельсию, в некоторых местах достигнет 40 градусов. Жара придет в Париж, Мадрид, Берлин, Брюссель и Франкфурт, а позднее сместится в Бухарест, Вену, Будапешт, Белград и Софию.

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Метеорологи ожидают, что в целом температура воздуха в июле и августе в Европе окажется выше нормы. Эксперты сообщают, что высокая температура воздуха может привести к проблемам со сном и увеличить риск сердечнососудистых заболеваний. Они напоминают, что сильнее всего жара сказывается на детях и пожилых людях, поэтому им следует ограничить пребывание на улице в самые жаркие часы дня.

Напомним, ранее синоптик предупредил о температурной аномалии в июне-2019.

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