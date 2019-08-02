Ученые назвали способы избавления от татуировок

2 августа 2019, 02:27

По мнению исследователей, существует три максимально действенных метода.

тату
Татуировки можно убрать тремя способами / Фото: Pixabay

Дерматологи в результате экспериментов выявили три способа избавления от татуировок, которые по субъективным причинам человеку носить уже не хочется.

Доктор Пол Фридман, ученый Центра дерматологии и лазерной хирургии (Хьюстон и Нью-Йорк) в США отметил, что удалить изображение с кожи желает каждый четвертый пациент.

Наиболее эффективным методом считает удаление татуировки лазером, однако этот способ имеет высокую стоимость. Для полноценного удаления изображения понадобиться, как правило, от четырех до десяти сеансов, каждый из которых обойдется в тысячу долларов.

Читайте такжеУченые рекомендовали снижать давление с помощью ягодТакже можно соскрести слоя кожи, на которых содержаться чернила. Этот способ чреват шрамами. И специалисты не гарантируют, что изображение удастся убрать полностью.

При аллергических реакциях татуировки удаляют хирургическим путем. Это возможно сделать при небольшой площади изображения. Такой метод является оптимальным еще и по скорости, поскольку хирурги убирают рисунок на несколько минут.

Напомним, ученые с помощью татуировок в скором будущем начнут выявлять коварные недуги.

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ученые татуировки
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