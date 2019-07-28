Ученые пояснили, как деревья лечат от стресса

Высокие деревья помогут преодолеть депрессию / Фото: УНИАН

Ученые в результате ряда исследований пришли к выводу, что деревья благотворно влияют на эмоциональное состояние человека и способны предотвратить стресс.

Как отмечают специалисты из университета Вуллонгонг (Новый Южный Уэльс, Австралия), жизнь среди зеленых насаждений оказывает положительное воздействие на здоровье человека.

Уточняется, что свежий воздух положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, улучшает когнитивные способности и увеличивает продолжительность жизни.

Читайте такжеУченые указали на причину нарушения обмена веществСпециалисты отмечают, что низкорослые деревья имеют менее положительный эффект. Эмоциональное состояние улучшает тень высоких деревьев. Для снижения уровня стресса необходимо находиться в местности, которая не менее, чем на 30%, засажена растительностью. Также отмечается, что для борьбы с депрессией важно разнообразие видов, это создает дополнительный комфорт.

"Биоразнообразие обеспечивает психологическое благополучие", - подытожили специалисты.

Напомним, ученые с помощью татуировок в скором будущем начнут выявлять коварные недуги.