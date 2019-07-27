Ученые нашли простой способ защититься от диабета

Витамин D способен защитить от диабета / Фото: УНИАН

Ученые в результате исследований пришли к выводу, что витамин D может значительно замедлить развитие диабета второго типа и помочь людям, которые предрасположены к опасному заболеванию.

Как сообщает European Journal of Endocrinology, специалисты из университета Лаваля в Канаде рекомендовали добровольцам принимать витамин D в течение полугода.

Эксперимент показал, что существенно снизилась вероятность диабета у людей, которые могли в ближайшем будущем заболеть недугом.

Читайте такжеУченые пояснили, как высокое давление связано с потерей памятиОднако у пациентов, которые уже болеют диабетом, ученые улучшений не выявили.

"Это может быть связано с тем, что улучшение метаболической функции труднее обнаружить у лиц с длительным заболеванием или с тем, что для получения положительного эффекта требуется более длительное время лечения", — отметили специалисты.

Специалисты определили, что этот витамин улучшает действие инсулина в мышечных тканях и способен повысить эффективность инсулина в организме.

Напомним, ученые с помощью татуировок в скором будущем начнут выявлять коварные недуги.