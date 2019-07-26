Ученые назвали группу крови долгожителей

Группа крови влияет на продолжительность жизни / Фото: newsru.co.il

Ученые в результате ряда исследований пришли к выводу, что группа крови оказывает непосредственное влияние на продолжительность жизни человека.

Как утверждают эксперты в сфере медицины, антитела, эритроциты и антигены крови свидетельствуют о предрасположенности к тем или иным заболеваниям.

Исследователи полагают, что долгожителями являются обладатели первой группы крови, поскольку их организм более стойко переносит болезни. Уточняется, что у них уязвима лишь сердечно-сосудистая система.

Читайте такжеУченые озвучили особенное свойство оливкового маслаЛюди со второй группой крови имеют склонность к сахарному диабету, а также подвержены вирусным инфекциям, простудным заболеваниям и стрессам. У 40% таких пациентов медики фиксируют синдром хронической усталости.

Обладатели третьей группы крови часто болеют ангинами, отитами и радикулитами, но более защищены от онкологии. Уязвимы у них также кишечник и желудочно-кишечный тракт.

Однако наиболее подвержены болезням люди с четвертой группы крови. Их часто атакуют инфекционные заболевания. Частым явлением у новорожденных может быть врожденный порок сердца.

Напомним, ученые с помощью татуировок в скором будущем начнут выявлять коварные недуги.