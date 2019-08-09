Ученые выяснили, какую группу крови комары считают самой "вкусной"

9 августа 2019, 00:24

"Вкусовые предпочтения" москитов удивили исследователей.

комар
Ученые выяснили, какой группой крови любят напиться комары / 1zoom.ru

Комары считают людей с первой группой крови наиболее "вкусными".

Это выяснили ученые еще в 1972 году - люди с первой группой крови являются универсальными донорами и наиболее предпочтительны для комаров. Согласно исследованию, они садились на кожу людей с кровью типа О (I) почти в два раза чаще, чем на кожу людей с типом А (II).

Недавно доктор Джонатан Дей, медицинский энтомолог и эксперт по комарам из Университета Флориды заявил, что группа крови - не единственный фактор, который влияет на "вкусовые предпочтения" комаров.

Оказывается, некоторые химические вещества, которые человек выделяет через кожу, например, молочная кислота, также могут привлекать комаров. Однако состав выделяемых химических веществ каждого отдельного человека зависит от ДНК.

Кроме того, привлечь комаров может уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, запахи, например, запах пота. Чем выше у человека уровень метаболизма, тем больше углекислого газа он производит и становится более "привлекательным" для комаров, так как комары используют углекислый газ как средство определения источника пищи.

Поэтому комар вероятнее всего укусит взрослого человека, а не ребенка, беременных женщин, людей с высоким индексом массы тела, а также людей, занятых физическим трудом.

Ранее стало известно, какая музыка поможет защититься от укусов комаров.

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комары группа крови
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