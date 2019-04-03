Какая музыка поможет защититься от укусов комаров

Комар / 1zoom.ru

Американские ученые выяснили, что защититься от укусов комаров поможет электронная музыка в стиле дабстеп. И особенно трек Scary Monsters And Nice Sprites американской группы Skrillex. Об этом сообщает ВВС.

Звук играет важную роль в размножении, выживании и сохранении популяций многих видов живых организмов. Исследователи провели эксперимент, включив электронную музыку взрослым особям желтолихорадочных комаров, чтобы выяснить, как она на них влияет.

Насекомые "прослушали" композицию Scary Monsters And Nice Sprites группы Skrillex из одноименного альбома, удостоенного премией Grammy. Это музыкальное произведение было выбрано из-за сочетания как очень высоких, так и очень низких частот.

"У насекомых низкочастотные колебания способствуют процессу спаривания, а шум мешает восприятию сигналов от представителей своего вида и животных или людей [из которых они сосут кровь]", - сообщили ученые.

Ранее медики посоветовали, как эффективно защититься от комаров на природе и дома.