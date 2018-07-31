Как эффективно защититься от комаров на природе и дома: видео

Украинцев все больше и больше донимают комары. Их укусы далеко не всегда, но могут обернуться для человека смертью – если насекомое является переносчиком лихорадки, малярии или другой смертельной инфекции.

Особыми проблемами комариный укус грозит тем, кто страдает от аллергии: может быть и удушье, и потеря сознания, отмечает врач.

Медики призывают быть осторожнее с использованием химических репеллентов: со слизистых оболочек те попадают в желудочно-кишечный тракт. Компоненты репеллентов очень быстро всасываются в систему кровообращения, и само собой оказывают токсический эффект.

Из натуральных "защитников" от комаров можно выделить мяту, лимонный сок и гвоздику.

Ранее медик рассказала о новом смертоносном вирусе, грозящем человечеству. С большой долей вероятности возбудитель будет передаваться от животных к человеку.