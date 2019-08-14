Что есть, чтобы быть мускулистым: совет чемпионки мира по фитнес-бикини

Чтобы быть мускулистым, нужно есть мясо, рыбу, правильные жиры и каши, посоветовала Кристина Короткая / instagram.com/kris84tinka

Председатель комитета спортсменов Национальной федерации бодибилдинга Украины, Elite Pro спортсменка, чемпионка мира в категории фитнес-бикини, мастер спорта Украины международного класса Кристина Короткая сообщила, что в рационе человека, который хочет быть мускулистым, главными продуктами должны быть мясо, рыба, правильные жиры и каши.

Питание должно быть грамотным и сбалансированным, рассказала эксперт в интервью Главреду.

Собеседница подчеркнула, что обязательно нужно потреблять сложные углеводы, к которым относятся каши - гречка, рис, овсянка, булгур, кус-кус.

"...питание должно быть грамотным и сбалансированным, это обязательно должны быть белки, жиры и углеводы - обязательно. Белки - это мясо, рыба, яйца", - отметила чемпионка.

Читайте такжеМастер спорта по бодибилдингу развеяла миф о фитнес-бикиниСпортсменка добавила, что в рационе должны быть правильные, полезные жиры - как растительные, так и животные.

"Животные жиры присутствуют в рыбе, растительные жиры - это орехи, масла, авокадо. Клетчатка - овощи. Но все-таки именно при построении мышц (главные продукты - Ред.) - это все-таки белок, жирок и углеводы", - подчеркнула эксперт.

Ранее Кристина Короткая объяснила, что грамотный набор мышечной массы основан на "трех китах" - большая часть успеха зависит от питания, 20% - от тренировок и 10% - от восстановления.