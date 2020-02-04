WhatsApp перестал работать: в чем проблема и что делать

WhatsApp

Популярнейший мессенджер WhatsApp с 1 февраля 2020-го перестал нормально функционировать у многих пользователей.

К примеру, WhatsApp не работает у владельцев предыдущих моделей iPhone и некоторых смартфонов на Android. Достоверно известно, что без мессенджера остались люди, использующие первый Samsung Galaxy S, Galaxy Mini, Galaxy Gio, Google Nexus One, Sony Ericsson Xperia X10 и другие смартфоны предыдущих поколений (которые так и не обновили операционные системы до Android 4.0).

Среди гаджетов Apple не могут использовать WhatsApp владельцы iPhone 4 и все предыдущие модели. В то же время, мессенджер без проблем работает на, мягко говоря, не новом iPhone 4S - поскольку он поддерживает операционную систему iOS 9.

Далее, по советам разработчиков, для того, чтобы мессенджер WhatsApp работал нормально и без багов, людям нужно использовать гаджеты как минимум с версиями Android 4.0.3 / iOS 9 либо более новыми.

Напомним, ранее создатель соцсесети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что использование приложения WhatsApp может нести угрозы для пользователей.