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Авторы The Last of Us Part II показали новые крутые кадры из игры и очень дорогую коллекционку

11 февраля 2020, 17:50

Также студия Naughty Dog показала пару новых артов, а заодно рассказала, что игру можно будет опробовать на выставке PAX East.

Официальный арт The Last of Us Part II
Официальный арт The Last of Us Part II / Naughty Dog

Студия Naughty Dog решила порадовать фанатов, ожидающих релиза The Last of Us Part II (Одни из нас 2). Она представила пару новых артов, а заодно бесплатно раздает динамическую тему для PS4.

На одном арте главная героиня будущей игры Элли мирно играет на гитаре под деревом. На другом – укрывается от бандитов. Кажется, разработчики The Last of Us 2 будут часто играть с нашими эмоциями.

Новый арт The Last of Us Part II
Новый арт The Last of Us Part II / Naughty Dog
Новый арт The Last of Us Part II
Новый арт The Last of Us Part II / Naughty Dog

Также вы можете забрать себе тему для PS4 с этими артами. Картинка меняется в зависимости от времени суток. Для получения темы используйте следующий код - 9DEK-PKNG-N445. Для активации зайдите в PS Store, залогиньтесь в свой аккаунт и введите код в пункте "Погашение кодов".

Еще разработчики показали видео с коллекционной статуэткой Элли. Ее высота составила 30.5 сантиметров, а цена – 100 долларов (2440 гривен).

Заодно раскрыли содержимое коллекционного издания игры. Называется оно Ellie Edition и выглядит крайне солидно. В коллекционку войдут особый кейс-стилбук, статуэтка Элли. артбук по игре, браслет Элли, нашивка, литография и благодарственное письмо, 7 виниловых пластинок с треками из игры, 5 наклеек, 6 значков и рюкзак Элли. Обойдется коллекционка в 299 долларов (7295 гривен).

Содержимое коллекционного издания The Last of Us Part II
Содержимое коллекционного издания The Last of Us Part II / Naughty Dog

Naughty Dog пообещала привезти часовое демо на PAX East, чтобы каждый мог попробовать игру. Выставка пройдет в Бостоне с 27 февраля по 1 марта.

The Last of Us 2 дата выхода PS4 – 29 мая 2020 года. В Одни из нас 2 мультиплеер решили не вводить, чтобы сконцентрироваться на качестве сюжета. Last of Us 2 предзаказ уже доступен для всех. Одни из нас 2 – пс4-эксклюзив, причем один из главных. Сюжет расскажет о повзрослевшей Элли из первой части, которая будет кому-то мстить за нечто очень ужасное.

Но если вы мечтаете о выходе The Last of Us на ПК, то в сети не так давно нашли подтверждение, что один из главных эксклюзивов Sony все-таки заглянет на компьютеры. Так и до Uncharted на PC дело может дойти.

The Last of Us 2 - трейлер

Naughty Dog PlayStation 4 The Last of Us
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