Сервис облачного гейминга Nvidia GeForce NOW стал бесплатным на месяц

Логотип GeForce NOW / Nvidia

Стриминговые сервисы для игр (или сервисы облачного гейминга) – не самая популярная, но довольно перспективная сфера игровой индустрии, которая позволяет запускать все новые игры даже на самых слабых ПК или вообще на смартфонах. Nvidia верит в успех этой технологии, потому запустила свой сервис GeForce NOW. А теперь все могут попробовать его бесплатно.

Связано это, как вы можете догадаться, с эпидемией вируса Covid-19. В связи с этим представители Nvidia сообщили, что сервис будет бесплатным для всех целый месяц. До этого пробный период составлял 14 дней, так что изменения ощутимые.

Вам достаточно зарегистрироваться в сервисе GeForce NOW – и ваша подписка на месяц активируется автоматически. Можно играть как на ПК, так и скачать приложения для ТВ-приставок или смартфонов.

Пример доступных в GeForce NOW игр / Nvidia

Для того, чтобы запустить определенные игры, сначала их нужно купить на свой аккаунт в различных сервисах. Впрочем, хватает и бесплатных игр. Так совершенно спокойно можно будет сыграть в Fortnite, World of Tanks или War Thunder.

Читайте такжеИз-за обновления Windows 10 в системе перестал работать антивирусGeForce NOW поддерживает технологию RTX, то есть все игры, которые под нее адаптированы, будут запускаться в максимальных настройках и с трассировкой лучей. Последняя сейчас считается передовой графической технологией, на нее делают ставку в PlayStation 5 и Xbox Series X.

Впрочем, для полноценного удовольствия от стриминга игр нужен очень быстрый интернет. Так что для начала проверьте работоспособность сервиса при вашей скорости загрузки.

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Для стриминговых игр нужен особый клиент. Nvidia GeForce NOW скачать вы можете по ссылке.