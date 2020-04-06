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Steam снова побил рекорд по количеству пользователей за день

6 апреля 2020, 15:29

Карантин положительно сказался на росте платформы от Valve.

Логотип Steam
Логотип Steam / Valve

Коронавирус отрицательно сказался почти на всех сферах жизни людей, но только не на показателях онлайна в Steam. Из-за самоизоляции все сидят дома и играют в игры, потому игровая платформа от Valve установила очередной рекорд.

Это стало известно благодаря сервису статистики SteamDB. Нынешний рекорд остановился на числе 24 535 923. Впечатляющий результат, даже если учитывать, что Стим продолжает оставаться одним из самых популярных магазинов игр на ПК.

Рекорд по игрокам в Steam
Рекорд по игрокам в Steam / SteamDB

Закономерно, что и нагрузка на серверы Valve существенно выросла, потому компании пришлось установить некоторые ограничения. Пока Steam будет обновлять в автоматическом режиме только последние три игры, которые вы запускали. Остальные придется обновлять вручную.

ЗЧитайте такжеОно живое: легендарный мессенджер ICQ хотят перезапуститьато Valve пока не ограничила скорость загрузки игр на компьютер. А вот владельцам PlayStation 4 не так повезло, потому что Sony специально ограничила скорость скачивания PS4-игр.

Учитывая, что эпидемия коронавируса все еще бушует, Steam вполне может поставить новый рекорд уже совсем скоро. Пока остается только следить за все растущими показателями онлайна в магазине от Valve.

Тем временем Epic Games Store, главный конкурент Steam, запустил особую издательскую инициативу. Из-за нее хиты некоторых крупных студий могут больше никогда не выйти в магазине от Valve.

Клиент Steam скачать может абсолютно любой желающий с официального сайта магазина. Он предлагает широкую библиотеку игр на любой вкус, потому его популярность ясна.

Steam игры игры на ПК Valve
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