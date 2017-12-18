Apple закроет свой магазин музыки iTunes

Компания Apple объявила о намерении закрыть свой знаменитый магазин музыки iTunes.

Как сообщает Weraveyou, магазин будет закрыт в 2019 году. Такое решение связано с набравшими популярность стриминговыми сервисами (Spotify, Tidal, Apple Music), которые предлагают покупать не отдельные треки по 99 центов, а оплачивать ежемесячную подписку и падением продаж в цифровом магазине Apple.

По слухам, все приобретенные пользователями композиции буду перенесены в медиатеку Apple Music.

Магазин iTunes стартовал в 2003 году. Основатель Apple Стив Джобс настоял, чтобы треки продавались не альбомами, а отдельно. В июне 2011 года была продана 15-миллиардная композиция. Кроме того, в магазине можно купить фильмы, телепередачи, аудиокниги и другой медиаконтент.