Выставка Е3 2018: Electronic Arts показала новый Command and Conquer, дополнение к FIFA 2018, Anthem и Unravel

На начавшемся pre-show к ежегодной игровой выставе Electronic Entertainment Expo первой показала свои готовящиеся новинки Electronic Arts.

Входе пресс-конференции EA Play разработчики из шведской компании DICE представили посвященный мультиплееру трейлер Battlefield V и подтвердили информацию о появлении в шутере формата Battle Royal - "Королевской битвы", которая сделала сверхпопулярными PUBG и Fornite.

Отныне права на Лигу чемпионов принадлежат не Konami, а EA - в новой FIFA 19 появится полностью лицензированная Лига чемпионов, которая будет доступна во всех игровых режимах.

Крмое того, компания сделала подарок перед чемпионатом мира в России - с этого дня FIFA 18 вместе с дополнением ЧМ-2018 будут совершенно бесплатны в течении определенного количества времени.

Также издатель объявил о выходе новой игре в знаменитой франшизе Command and Conquer.

Увы, на этот раз грядет не полноценная стратегия, а мобильная фритуплейна игра Command and Conquer: Rivals с новой механикой.

Как объяснили руководители издательства, проект создан для того, чтобы познакомить с франшизой новое поколение геймеров, для которых смартфон уже давно стал одной из главных игровых платформ.

Студия Respawn рассказала о своей игре по "Звёздным войнам". Она называется Star Wars Jedi: Fallen Order.

Кроме того, EA прямо во время конференции объявила о релизе продолжения милейшего платформера Unravel. Игру прямо сейчас можно качать в игровых сервисах.

Как и первую часть, продолжение разработала студия ColdWood Interactive. В этой части вязаных главных героев — Ярни сразу два. Управлять ими можно как в одиночку, так и в совместном режиме.

Наконец, Electronic Arts анонсировала премиальную подписку Origin Access, владельцы которой будут получать не только все преимущества Origin Access, включая доступ к полной библиотеке Origin Vault, но и смогут играть в полные версии новейших проектов издательства по мере их выпуска.

Расписание шоу других издателей можно посмотреть здесь.